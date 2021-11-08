أعلن بنك وربة عن فائزي سحوبات «Bloom» الأسبوعية، وهو الحساب الخاص بالشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 25 سنة، حيث يجري البنك سحبا أسبوعيا كل يوم أربعاء طوال العام على جميع عملاء شريحة Bloom وممن لديهم حصالة رقمية سارية طوال الشهر الأسبق للسحب، ويتم السحب بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة لتتويج 5 رابحين بـ 100 دينار لكل منهم. كما يقوم بنك وربة في أول يوم أربعاء من بداية كل شهر، بعمل سحب خاص لعملاء Bloom ممن قاموا بتحويل المكافأة الطلابية التي يتسلمونها من الدولة إلى بنك وربة لتتويج 5 رابحين شهريا بمبلغ 200 دينار لكل منهم.



كما يبارك بنك وربة لفائزي سحب «الحصالة الرقمية الأسبوعي» لعملاء Bloom الحادي والثلاثين لهذا العام، وهم: مسيعيد عيد مسيعيد الصلبي، ريم بسام أحمد لبده، غالية جاسم محمد الظفيري، يعقوب طارق عبدالله الحنيان، تركي طلال تركي العتيبي.



كما يبارك بنك وربة لفائزي سحب «المكآفات الطلابية الشهري» لعملاء Bloom الثامن لهذا العام، وهم: تركي يوسف غضيان المطيري، منى ناصر عبدالله العتيبي، فرح أحمد مصبح الخياط العازمي، أميرة حسين حميد العنزي، محمد فهد جعيثن الشمري.