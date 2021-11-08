خلصت حسابات أجرتها وكالة «رويترز»، استنادا إلى بيانات الجمارك الصينية، إلى أن فائض تجارة الصين مع الولايات المتحدة بلغ 40.75 مليار دولار في أكتوبر الماضي، انخفاضا من 42 مليار دولار في سبتمبر، وفيما يخص الأشهر العشرة الأولى من عام 2021، فقد بلغ الفائض 320.67 مليار دولار.



وكانت الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي قد تعهدت في أكتوبر الماضي باستثناء بعض الواردات الصينية من الرسوم الجمركية، وذلك في الوقت الذي تضغط فيه على بكين على خلفية عدم وفائها ببعض تعهداتها في اتفاق التجارة «المرحلة 1» الذي أبرم في ظل إدارة دونالد ترمب.



وكشفت بيانات الجمارك في الصين عن أن صادرات البلاد في أكتوبر زادت 27.1%، عن الفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزة توقعات المحللين، فيما قفزت الواردات 20.6%، وكان محللون في استطلاع رأي أجرته «رويترز» قد توقعوا زيادة صادرات أكتوبر الماضي بنسبة 24.5%، بعد أن قفزت 28.1%، في الشهر السابق.



وكانت التقديرات في الاستطلاع تشير إلى أن الواردات ستصعد 25%، مقابل زيادة 17.6%، في سبتمبر، وسجلت الصين فائضا تجاريا بلغ 84.54 مليار دولار في الشهر الماضي، مقارنة بتوقعات الاستطلاع بتسجيل فائض 65.55 مليار دولار، وكانت قد سجلت فائضا 66.76 مليار دولار في سبتمبر الماضي.