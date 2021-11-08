فيصل العيار: شركاتنا الرئيسية حققت نتائج إيجابية مع ظهور مؤشرات تعافي البيئة الاقتصادية

أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو» عن نتائجها المالية لفترة التسعة أشهر الأولى من عام 2021، حيث حققت صافي ربح بقيمة 16.5 مليون دينار، بارتفاع نسبته 43%، بالمقارنة مع صافي ربح بقيمة 11.5 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي بعد إعادة إدراج البيانات المالية. وقالت الشركة في بيان صحافي، ان الأرباح الصافية للشركة بالربع الثالث، الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2021، قد بلغت 13.3 مليون دينار، بالمقارنة مع 2.3 مليون دينار للفترة المماثلة من عام 2020. ووصل إجمالي الأرباح التشغيلية خلال الأشهر الـ 9 الأولى من عام 2021 إلى 94.2 مليون دينار، بالمقارنة مع 86.3 مليون دينار، للفترة المماثلة من عام 2020، وهو ما يمثل ارتفاعا نسبته 9%، وبلغ مجموع الأصول المجمعة بنهاية الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي 10.1 مليارات دينار، بالمقارنة مع 10.4 مليارات دينار بنهاية عام 2020.



مواصلة النتائج الإيجابية



وتعليقا على هذه النتائج، قال نائب رئيس مجلس الإدارة (التنفيذي) في شركة مشاريع الكويت فيصل العيار: «أكدنا في منتدى الشفافية الماضي أننا نبقى على حذر في مقاربتنا للعام الحالي على خلفية استمرار تأثيرات انتشار وباء فيروس كورونا على العالم، وفي الوقت الذي سيستمر فيه الاقتصاد العالمي بمواجهة التحديات للعودة إلى المستوى الذي كان عليه قبل انتشار الوباء، فإننا نعتقد أن الأسوأ بات وراءنا الآن».



وأضاف العيار، بالقول: «مع بدء البيئة الاقتصادية بإظهار بعض المؤشرات على الانتعاش، فإن أنشطتنا الرئيسية ولاسيما شركاتنا العاملة في قطاع الخدمات المالية تواصل تحقيق نتائج مالية إيجابية في هذا الربع من العام».