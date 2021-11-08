تحت رعاية الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة بالإنابة م.عمر الكندري، استضافت الكلية الأسترالية في الكويت الملتقى الآسيوي الإقليمي لمبادرة الفهم والتصميم والتنفيذ والتشغيل (CDIO) افتراضيا، وهو أول ملتقى إقليمي للمبادرة يقام في دولة خليجية، على مدى ثلاثة أيام من 26 إلى 28 أكتوبر. وتمحور الملتقى الآسيوي الإقليمي حول موضوعات تربوية مهمة مع تسليط الضوء على عملية «التعليم العالي بعد الجائحة»، حيث جمع خبراء المبادرة والمتحدثين المحليين والدوليين لتبادل الخبرات المكتسبة عن التعليم خلال كورونا، وأفضل الممارسات والتوصيات لتطوير التعليم العالي على المستوى المحلي والدولي. وانضم إلى الملتقى حضور كريم من كل أنحاء العالم ومختلف المجالات التعليمية، وبصورة خاصة أساتذة الهندسة والمتخصصون في المبادرة، فكان الملتقى بشكل عام منصة ناجحة لتبادل المعارف وإمكانية تطوير مجالات وأساليب التدريس بعد الجائحة.