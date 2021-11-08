تواصل شركة الإنماء العقارية القيام بأداء مسؤولياتها الاجتماعية، وعليه فقد قامت بتنظيم عدد من الحملات كمساهمة بسيطة منها في خدمة المجتمع.



وحملة «تنظيف الشاطئ» كانت إحدى الحملات التي نظمتها الشركة تحت عنوان «معا من أجل بيئة نظيفة»، وذلك في إطار برنامج الشركة البيئي السنوي لحماية الواجهة البحرية للكويت بهدف حماية الموارد الطبيعية للكويت وزيادة الوعي البيئي وتسليط الضوء على أهمية الحفاظ على الشواطئ نظيفة لمزيد من التمتع بها. وتوجيه رسالة إلى جميع زوار الشواطئ للحفاظ عليها من التلوث الذي يحدث جراء ترك المخلفات المضرة والخطرة. وشارك في حملة التنظيف مجموعة من العاملين في الشركة وساد بينهم جو من الروح الإيجابية العالية. كما قامت شركة الإنماء العقارية بإقامة حملتها السنوية للتبرع بالدم داخل بنك الدم المركزي، والتي حملت عنوان «نقطة دم = حياة انسان». وتهدف هذه الحملة إلى التوعية بأهمية التبرع بالدم في إنقاذ الأرواح وتعزيز وغرس ثقافة التبرع بالدم لما فيها من مساهمة في إنقاذ حياة المرضى والمصابين وبما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع، وذلك حرصا من الشركة على التواصل وزرع قيم العطاء والإيثار والإحساس بالآخر كجزء لا يتجزأ من أعمال الشركة الأساسية الأخرى. كما أشاد موظفو الشركة المتبرعون بجهود الطاقم الطبي المتميز وأثنوا على تعاونهم وكفاءتهم في إنجاح الحملة ومساهمتهم الدائمة في دعم الرسالة الإنسانية التي يحملونها.