بيروت ـ خلدون قواص

رأى البطريرك الماروني بشارة الراعي أنه لو كان معطلو الحكومة وممتهنو تعطيل المؤسسات والحياة الاقتصادية مؤمنين حقا بالله، لخافوه خوفا مقدسا وسارعوا لمرضاته عبر تعزيز المؤسسات العامة وتنشيطها، ولكننا نرى العكس تماما خاصة عندما تبوء بالفشل جميع الوساطات الداخلية والخارجية، وتغلب كفة التعطيل وإفقار المواطنين.



وقال الراعي، في عظة قداس الأحد امس: مع تعطيل الحكومة، يتعطل من ناحية أخرى نشاط القضاء المنزه والحيادي والجريء، وهذا يقلق للغاية، فإن بعض القضاة يعززون الشك بالقضاء من خلال مشاركتهم في تعطيل التحقيق بتفجير مرفأ بيروت أو تعليقه أو تجريده أو زرع الشك في عمل المحقق العدلي، معتبرا أنه قبل أن يطلب القضاء من الشعب أن يثق به حري بالقضاة أن يثق بعضهم ببعض.



وأضاف: جريمة أن يحول بعض القضاة القضاء مرتاعات حزبية وطائفية، لاسيما في قضيتي انفجار المرفأ وأحداث عين الرمان، ونتساءل: أمام ما نرى من تجاوزات قانونية، هل أصبح بعض القضاة لدينا غب الطلب لدى بعض المسؤولين والأحزاب والمذاهب؟ ان ما يجري على صعيد التحقيق بانفجار المرفأ مستغرب حقا، طعن وراء طعن، ورد وراء آخر، ونقد وراء نقد وتعليق وراء تعليق، وأرواح الشهداء تنتظر وأهالي الشهداء ينتظرون، والعالم كذلك.



وزاد: ما نقوله عن تحقيق المرفأ نقوله عن أحداث الطيونة ـ عين الرمانة، وإذ نجدد اسفنا العميق على وقوع الضحايا والجرحى الذي تسببت بهم هذه الأحداث، نؤكد أن عين الرمانة ليست عنوان حرب وتقاتل بل عنوان تعايش مع محيطها على أساس الشراكة والسلام والكرامة وحسن الجوار.