القاهرة - ناهد إمام وهالة عمران ومجدي عبدالرحمن

أكد وزير المالية المصري د.محمد معيط، أن هناك تيسيرات جمركية جديدة، تسهم في تسهيل التعامل مع منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»،، بما يساعد في تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، ومن ثم تشجيع الصادرات المصرية، وتسهيل حركة التجارة وتحفيز الاستثمار.



من جانبه، استعرض هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مصانع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس التابعة للوزارة.



وقد شمل العرض الموقف الحالي لأعمال الإنشاء والتطوير للمصانع في شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، حيث يتضمن مشروع التطوير إنشاء مصنع غزل (1) الذي يعد أكبر مصنع للغزل في العالم على مساحة 62.5 ألف متر تنفيذ شركة جاما للإنشاءات، ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال الإنشائية في بداية النصف الثاني من عام 2022، وبقيمة تعاقدية 780 مليون جنيه.



إلى ذلك، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما انتشر من أنباء بشأن نقص السلع والمنتجات الزراعية بمختلف الأسواق على مستوى الجمهورية. وأوضح المركز - في بيان له - أنه قام بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لوجود أي نقص في السلع أو المنتجات الزراعية بأي من الأسواق على مستوى الجمهورية.



في سياق آخر، وافق مجلس الشيوخ المصري برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة.