مبارك التنيب



فتحت اجهزة وزارة الداخلية تحقيقا في بلاغ تقدم به مواطن متهما فيه وافدا ايرانيا يعمل لديه في محل مجوهرات باختلاس ذهب بقيمة 90 ألف دينار على ان يتم استدعاء المتهم والاستماع الى افادته ومواجهته بما سرده المبلغ وكذلك المستندات التي قدمها في صحيفة الدعوى وهي عبارة عن مستندات جرد تم اجراؤها وكشفت عن اختفاء ذهب بهذه القيمة.



وحول تفاصيل القضية، قال مصدر امني ان مواطنا يملك محل لبيع المجوهرات تقدم الى مخفر شرطة الصالحية، مشيرا الى انه علم بقيام البائع بسرقة ذهب واعادة بيعه، وعلى اثر ذلك قرر اجراء عملية جرد وخلصت تلك المهمة عن اختفاء ذهب بقيمة 90 ألف دينار.



هذا، ولم يعرف ما اذا كان الذهب المبلغ عن اختفاء قد تمت سرقته خلال عام او اكثر او ان هناك خلافات بين المبلغ والمدعى عليه، وسجلت قضية بعنوان خيانة امانة.



على صعيد آخر، تقدمت مواطنة الى مخفر شرطة العدان واتهمت خادمة مؤقتة بسرقتها، وقالت انها تقيم في منطقة الفنيطيس وقامت بالاستعانة بخادمة لا تعرف جنسيتها او اي بيانات عنها، وفوجئت بسرقة 150 دينارا، وسجلت قضية سرقة واحيلت الى المباحث.



الى ذلك، ناشد مصدر امني المواطنين والمقيمين عدم الاستعانة بالعمالة المؤقتة او تلك التي تطرق الابواب، موضحا انه لوحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض الأشخاص بالإعلان في وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي عن بيع عمالة منزلية والعمل بنظام ساعات محددة وهي لا تعدو ان تكون عمليات نصب واحتيال على المواطنين، مشيرا الى ان الإدارة العامة لشؤون الإقامة والإدارة العامة لمباحث الإقامة تقومان بالتنسيق فيما بينهما لشن حملات ملاحقة وضبط العديد من تلك العمالة المخالفة اضافة الى مكاتب استخدام العمالة المنزلية الوهمية.