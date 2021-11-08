الشارقة ـ موفد «الأنباء»: يوسف غانم



أعلنت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية أسماء الفائزين بجوائز دورتها السابعة عشرة 2020 ـ 2021 من بين 1847مرشحا تقدموا لنيل الجوائز بجميع الفئات.



وقالت الأمانة العامة للجائزة إن اختيار هذه الكوكبة من المبدعين جاء من قبل لجان تحكيم اعتمدت المعايير العلمية الدقيقة في عملها، وبعد اجتماعات سرية مطولة ونقاشات إيجابية توصلت اللجان إلى قرارها بحيادية تامة مما منح الجائزة وعبر كل دوراتها المصداقية والنزاهة.



وذكر الأمين العام للمؤسسة عبدالحميد أحمد ان الفائزين في الدورة



الـ 17 نخبة مبدعة من الكتاب والأدباء العرب الذين كرسوا للثقافة وقتهم وأعطوا للإبداع الكثير من جهدهم، يستحقون منا لفتة تقدير وتكريم تثمينا لما بذلوه من عمل دؤوب مخلص لترسيخ القيم الأصيلة التي تعبر عن هموم وتطلعات الإنسان العربي. وأكد ان اللجنة قررت بعد مداولاتها في كل حقل منح الجوائز وفق ما يلي:



٭ حقل الشعر: منح الجائزة للشاعر إلياس لحود من لبنان لما تتمتع به تجربته من ثراء عريض على مدى أكثر من نصف قرن، ولتميز مشروعه الشعري من خلال تناوله لمختلف القضايا الذاتية والوطنية والإنسانية، بأسلوب شعري متطور وتشكيل هندسي بنائي أعطى له حضورا متميزا في التجربة الشعرية المعاصرة.



٭ حقل القصة والرواية والمسرحية: قررت اللجنة منح الجائزة للروائي السوري نبيل سليمان، لما تميزت به تجربته الإبداعية التي قاربت الستة عقود من ثراء وخصوبة حيث اتسمت تجربته السردية بالقدرة على المزاوجة بين التوثيقي والتخييلي، وبين السوسيولوجي والسياسي، فرواياته على الرغم من استنادها إلى التاريخ مادة ترتفع به إلى مرتبة «المتخيل».



٭ حقل الدراسات الأدبية والنقد: قررت اللجنة منح جائزة هذا الحقل للناقد عبدالملك مرتاض من الجزائر لما تتمتع به مؤلفاته من عمق وشمول غطت حقولا عدة في الدراسات الأدبية، كما أنه قدم عددا كبيرا من الأعمال المتميزة في نظرية النقد، حيث ظهر اتساع معرفته بالتراث العربي القديم، إضافة إلى قدرته على الإمساك بأركان الثقافة النقدية الحديثة، وسعى في كتاباته إلى تأصيل المفاهيم النقدية ومتابعتها تاريخيا ومعرفيا، خصوصا من خلال التوسع في متابعة المعاجم والموسوعات وكتب الفلسفة الغربية إلى جانب كتب التراث العربي.



٭ حقل الدراسات الإنسانية والمستقبلية: قررت اللجنة منح الجائزة إلى المفكر المصري أحمد زايد، أحد أبرز علماء الاجتماع المعاصرين، حيث يعد من القلائل الذين أسسوا مدرسة مصرية عربية في علم الاجتماع تعنى بفهم المشروع الحداثي ونقد الذات، وتسلح بأدوات التحليل السيسولوجي، والاجتماع السياسي، من أجل بلورة رؤى ومساهمات جادة في إطار المدرسة العربية لعلم الاجتماع، كما انه يوظف ببراعة المتمكن كل منتجات العلوم الإنسانية من مفاهيم ومناهج لمعالجة قضيته، وقد أعاد الاعتبار لمفهوم علم الاجتماع الريفي، من خلال تركيز الضوء على الريف بوصفه حقلا دراسيا متميزا.



ولفت الى ان جائزة الإنجاز الثقافي والعلمي سيتم الإعلان عنها لاحقا حيث انها تمنح من مجلس أمناء الجائزة، ولا تخضع لمعايير التحكيم أسوة بالجوائز في الحقول الأخرى، وبلغ العدد الإجمالي للمرشحين في جميع الحقول 1847 مرشحا منهم 321 مرشحا في حقل الشعر، و480 في القصة والرواية والمسرحية، و285 في الدراسات الأدبية والنقد، و480 في الدراسات الإنسانية والمستقبلية، و265 في الإنجاز الثقافي والعلمي، وبلغ عدد الفائزين في مجمل الدوارات 101، والمحكمين 184، و84 استشاريا.