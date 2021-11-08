نفى متمردو إقليم تيغراي الإثيوبي احتمال حصول «حمام دم» في حال دخولهم العاصمة أديس أبابا لإسقاط الحكومة، في وقت حشد رئيس الوزراء آبي أحمد عشرات الآلاف من أنصاره الذين تعهدوا بالدفاع عن العاصمة، مؤكدين رفضهم للجهود الديبلوماسية لإنهاء النزاع المستمر منذ عام.



وبعدما أعلنوا استعادتهم مدينتين استراتيجيتين على مسافة 400 كلم من العاصمة، لم يستبعد مقاتلو جبهة تحرير شعب تيغراي وحلفاؤهم من جيش تحرير أورومو الزحف نحو أديس أبابا. وأكد المتحدث باسم جبهة تحرير شعب تيغراي غيتاشيو رضا في مقابلة مع فرانس برس أن «القول بأن سكان أديس أبابا يعارضوننا بشدة، مبالغ فيه». وأضاف «أديس بوتقة يعيش فيها ناس من كل الاهتمامات، والقول بأن أديس ستتحول إلى حمام دم إذا دخلناها أمر سخيف جدا. لا أعتقد أن هذه الفرضية تتمتع بالصدقية». وأكد رضا أن السيطرة على العاصمة ليست «هدفا». وقال «لسنا مهتمين بشكل خاص بأديس أبابا بل نريد التأكد من أن آبي لا يشكل تهديدا لشعبنا». وأشار إلى أنه في حال لم يرحل رئيس الوزراء فالمتمردون سيسيطرون «بالطبع» على المدينة. وفي ساحة ميسكل في أديس أبابا، كان العداء واضحا امس، أثناء تجمع مؤيد للحكومة، حيث اتهمت رئيسة بلدية أديس أبابا أدانيش، آبي في خطاب «أعداء» إثيوبيا بأنهم يحاولون «ترويع سكاننا». وانتقدت الحكومة الأميركية التي قامت بإلغاء امتيازات تجارية ممنوحة لإثيوبيا بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان في حملتها العسكرية في إقليم تيغراي.



وحمل المتظاهرون الأحد لافتات تنتقد وسائل الاعلام الغربية لبثها «أخبار كاذبة» والمبالغة في المكاسب التي حققها المتمردون. وحثت لافتات أخرى الولايات المتحدة على «التوقف عن مص دمائنا».