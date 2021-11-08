أجرى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الشقيق مصطفى الكاظمي أعرب سموه خلاله عن بالغ شجبه واستنكاره لمحاولة الاغتيال الآثمة التي تعرض لها. وأكد سموه خلال الاتصال تأييد الكويت لكل الاجراءات التي تتخذها جمهورية العراق لتحقيق الأمن والاستقرار ومواجهة مثل هذه الأعمال الإرهابية، سائلا المولى عز وجل ان يحفظ العراق وشعبه العزيز من كل مكروه.



وكانت وزارة الخارجية قد أعربت عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين لمحاولة الاغتيال الآثمة التي تعرض لها رئيس مجلس الوزراء في العراق مصطفى الكاظمي.



وقالت الوزارة في بيان لها إن هذه المحاولة الإجرامية الآثمة لا تستهدف الكاظمي فقط وإنما ما تحقق للعراق وشعبه الشقيق من وحدة وإنجازات على الصعد كافة، مؤكدة قناعتها بوعي الأشقاء في العراق لتفويت الفرصة على من أراد بوطنهم ووحدتهم السوء.



وشددت الوزارة على وقوف الكويت إلى جانب العراق وتضامنها وتأييدها لكل الإجراءات التي يتخذها للحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته.