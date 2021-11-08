عادل الشنان



قامت المؤسسة العامة للرعاية السكنية ممثلة في ادارة خدمة المواطن بإنجاز 13.175 معاملة خلال شهر اكتوبر الماضي منها 143 طلبا اسكانیا جديدا اضافة الى اجراء 495 معاملة تخصيص.



وأشارت احصائية المؤسسة الى ان ادارة خدمة المواطن اجرت في الشهر ذاته 109 معاملات للتبادل والتنازل و30 معاملة توثيق علاوة على فتح 41 ملفا جديدا يتعلق بالمساكن المؤجرة.



وقد قدم قسم الاستقبال 1.717 استفسارا و4.365 شهادة لمن يهمه الامر المستخرجة من الربط مع بنك الائتمان، 1.524 معاملة لبدل الإيجار بالإضافة إلى 6099 شهادة لمن يهمه الأمر.



واستطاعت خدمة العملاء الهاتفية في قسم الاتصال استقبال 3.122 مكالمة مباشرة من المواطنين.



كما قدمت إدارة إحصائية قسم المتابعة الالتماسات المقدمة للمؤسسة وعددها 705 المتمثلة في قطاع الطلبات، وقطاع التوزيع والتوثيق، وقطاع المالية والإدارية.