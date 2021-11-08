بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى السابعة لتوليه مقاليد الحكم، مشيدا سموه بالأواصر الأخوية والتاريخية التي تركز عليها العلاقات الوطيدة بين الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة، كما عبر فيها سموه عن بالغ الثناء بما تشهده المملكة العربية السعودية في عهده الميمون من إنجازات تنموية بارزة في مختلف المجالات، سائلا سموه المولى جل وعلا أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء في البلد الشقيق وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وأن يحقق للمملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة الذكرى السابعة لتوليه مقاليد الحكم، مشيدا سموه بما حققته المملكة العربية السعودية الشقيقة في عهده الميمون من إنجازات تنموية في مختلف الميادين، مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية، ويحقق للمملكة العربية السعودية الشقيقة كل الرقي والازدهار تحت ظل قيادته الحكيمة. كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.