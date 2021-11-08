قال مقرر لجنة شؤون الثقافة والتعليم والإرشاد د.محمد الحويلة إن اللجنة ستبحث معالجة أوضاع الدارسين على نفقتهم الخاصة، سواء في الكويت أو في خارجها تقديرا وتشجيعا لهم على بذل الجهد والاجتهاد للحصول على الشهادات العليا في مختلف التخصصات.



ودعا الحويلة، في تصريح صحافي، وزير النفط ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل أوضاع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة لاستكمال دراستهم.



وأوضح أن تلك الشريحة تدرس على نفقتها الخاصة ولا تكلف الدولة شيئا ولا تحصل على مساعدة مالية لتغطي تكاليف الدراسة في الخارج، أو من خلال البعثات الداخلية، مضيفا أن العديد منهم لديه احكام قضائية تؤيد موقفه.



وأكد أن التعليم الذي سيحصلون عليه سيعود بالنفع على المؤسسات التي سيعملون بها وسيكون هذا العلم رصيدا تنمويا تستخدمه الدولة في مسيرتها التنموية نحو التقدم والارتقاء لكون العلم الدافع الحقيقي نحو تقدم الأمم وتطورها.