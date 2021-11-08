

حصل د.أحمد محمد العلي ـ معيد بعثة ـ من قسم العلوم الجراحية في كلية طب الأسنان بجامعة الكويت على شهادة براءة الاختراع الأميركية بدعم من مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع تحت عنوان: أداة لف الأسلاك الجراحية Surgical Wire Twisting Tool.



‎ويندرج ابتكار د.العلي في مجال جراحات الفم والوجه والفكين وجراحات الحوادث التي تتعلق بجبر وتثبيت العظام، وأيضا في مجال طب الأسنان. ويعمل الجهاز اليدوي الذي تم ابتكاره، عن طريق تقنيات ميكانيكية وحركية متقنة، تؤهل الطبيب أو الجراح لتسهيل عملية التحكم واللف والإحكام الخاصة في الأسلاك المعدنية الجراحية المطلوب عملها خلال العمليات الجراحية، بطريقة أكثر سهولة وبدرجة تحكم أعلى، بل وحتى في تثبيت الأجهزة الخاصة في تقويم الأسنان من خلال استخدام الأسلاك المعدنية الرفيعة.