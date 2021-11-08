أعلن نادي ميدلسبره المنافس في دوري القسم الثاني الإنجليزي في بيان امس، أنه عين كريس وايلدر مدربا جديدا لفريقه خلفا لسلفه نيل وارنوك.



وكان وايلدر قاد شيفيلد يونايتد للعودة للدوري الإنجليزي الممتاز في 2019، لكنه ترك النادي بالتراضي في مارس الماضي عندما كان فريقه في ذيل الترتيب قبل أن يهبط للدرجة الأدنى في نهاية الموسم الأخير.



ويملك وايلدر (45 عاما) خبرة كبيرة في مجال التدريب بعد أن خاض أكثر من 1000 مباراة ويتولى تدريب ميدلسبره وهو يحتل المركز 15 برصيد 22 نقطة من 17 مباراة.



وبسبب تراجع النتائج غادر وارنوك (72 عاما) ميدلسبره بالتراضي أمس السبت.



وكان وارنوك صاحب الخبرة الكبيرة انضم إلى ميدلسبره في يونيو 2020.