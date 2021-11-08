تلقى ليفربول هزيمته الأولى في الدوري الانجليزي الممتاز على يد وست هام 2-3 في ختام مباريات المرحلة الـ 11 من المسابقة.



سجل ثلاثية «المطارق» كل من حارس «الريدز» أليسون بيكر في مرمى فريقه (4) وبابلو فورنالس (67) وكورت زوما (74)، فيما سجل هدفي الخاسر كل من ترنت ألكسندر آرنولد (41) وديفوك أوريغي (83).



وارتقى وست هام للمركز الثالث بعدما رفع رصيده الى 23 نقطة، فيما تراجع ليفربول للمركز الرابع بعدما بقي على رصيده السابق (22 نقطة).



وانتهت مواجهة إيفرتون وضيفه توتنهام بالتعادل السلبي. وحصل أصحاب الضيافة «التوفيز» على نقطتهم الـ 15 في المركز الـ 11، فيما نال «السبيرز» نقطته الـ 16 في المركز الـ 9 وذلك في الاطلالة الأولى لمدربهم الجديد الايطالي أنطونيو كونتي في «البريمييرليغ» وهي المباراة الثانية له على رأس القيادة الفنية عقب إقالة المدرب السابق البرتغالي نونو اسبريتو سانتو.



وفي مباراة اخرى، ارتقى أرسنال للمركز الخامس بعدما تغلب على ضيفه واتفورد بهدف نظيف سجله إيميل سميث راو في الدقيقة 56، ليرفع رصيد فريقه الى 20 نقطة، فيما بقي الخاسر على رصيده السابق بـ 10 نقاط في المركز الـ 17.



واستطاع ليستر سيتي أن يخطف نقطة ثمينة من مستضيفه ليدز يونايتد 1-1، حيث تقدم أصحاب الضيافة أولا عن طريق رافينيا (26)، قبل أن يعادل هارفي بارنس النتيجة لـ «الثعالب» بعدها بدقيقتين.



إلى ذلك، أكد بيب غوارديولا مدرب مان سيتي، ان فريقه كان قادرا على السيطرة على منافسه مان يونايتد خلال الفوز 2-0 في «ديربي» مانشستر على ملعب أولد ترافورد ببساطة عن طريق حرمانه من الكرة عبر التمرير المتواصل.



وأضاف المدرب الإسباني: اللاعبون يستحقون إشادتي وإعجابي. لقد قدمنا مباراة جيدة حقا من البداية للنهاية، وأفضل طريقة للتفوق على يونايتد في أولد ترافورد هي الاحتفاظ بالكرة والتمرير ثم التمرير ثم التمرير، انهم يملكون بعض اللاعبين المذهلين مثل كريستيانو رونالدو وماركوس راشفورد، والطريقة الوحيدة لإيقافهم هي المزيد من التمريرات، وستسنح لنا الكثير من الفرص بهذه الطريقة، لكن هذه الفرص ستكون أكثر خطورة وهذا يجعلنا نفوز بالمباريات، لقد لعبنا بطريقتنا، ولاعبو الوسط كانوا مذهلين.



ورفض غوارديولا الإفراط في انتقاد يونايتد الذي خسر الآن 3 من آخر 4 مباريات على أرضه في الدوري، وقال: «لا يمكنني أبدا تحليل أو الحكم على منافس، كانت المباريات متشابهة تماما في المواسم السابقة التي فازوا فيها علينا، لقد انتظروا أن نرتكب خطأ واحدا ليعاقبونا عبر الهجمات المرتدة، لم يسيطروا أبدا على المباريات، لقد كنا استثنائيين».



من جانبه، قال أولي غونار سولشاير مدرب مان يونايتد المحبط، إن فريقه اتخذ «خطوة كبيرة للخلف»، مؤكدا أن فريقه خسر 8 مباريات على أرضه في كل المباريات خلال 2021، وهو أكبر عدد مباريات في عام واحد منذ الهزيمة في 8 مباريات عام 1989، ليزيد الضغط على المدرب النرويجي الذي يكافح من أجل قلب حظوظ فريقه، مضيفا: بالطبع الأمر مخيب للآمال للغاية، إنها خطوة كبيرة للخلف، إنها طريقة خسارة لا نودها، عندما نخسر مباراة أمام فريق جيد تريد أن ترى أداء أفضل مما شاهدناه. وفي مباراة اخرى، تعادل برايتون مع ضيفه نيوكاسل يونايتد 1-1.