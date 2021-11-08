أحرز الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالميا لقب دورة باريس للماسترز للألف نقطة في التنس بفوزه على الروسي دانييل مدفيديف الثاني 4-6 و6-3 و6-3 أمس في المباراة النهائية. ورفع «ديوكو» رصيده الى 6 ألقاب في هذه الدورة وثأر من مدفيديف بالذات الذي حرمه من إحراز البطولات الاربع الكبرى خلال عام واحد عندما هزمه في نهائي «فلاشينغ ميدوز» في سبتمبر الماضي.



وعوض ديوكوفيتش قليلا خيبة عدم تحقيق البطولات الأربع الكبرى في عام واحد، ببقائه متربعا على عرش تصنيف رابطة المحترفين نهاية الموسم الحالي للمرة السابعة، في إنجاز قياسي لم يسبقه إليه أحد.