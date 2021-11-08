سأل إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا متابعيه على «تويتر» البالغ عددهم 62.5 مليونا في استطلاع عما إذا كان يجب عليه بيع 10% من حصته في «تسلا».



وكان أغنى شخص في العالم قد قال في وقت سابق إنه قد يضطر لدفع ضرائب «باهظة» هذا العام، إذ يتعين عليه تفعيل عدد كبير من خيارات الأسهم التي تستحق العام المقبل.



وقال ماسك على «تويتر» السبت: «للعلم، أنا لا أحصل على راتب نقدي أو مكافأة من أي مكان. لدي أسهم فقط، وبالتالي فإن الطريقة الوحيدة بالنسبة لي لدفع الضرائب شخصيا هي بيع الأسهم».



وأضاف: «أقترح بيع 10% من حصتي في تسلا».



وانتقد ماسك اقتراحا من الديموقراطيين بفرض ضريبة على أصحاب المليارات، قائلا إنه سيؤثر على 700 ملياردير ويفرض ضرائب على مكاسب رأس المال طويلة الأجل على الأصول القابلة للتداول، سواء تم بيعها أم لا.



وقد بلغت حصة ماسك في تسلا نحو 170.5 مليون سهم في 30 يونيو، وستبلغ قيمة بيع 10% من أسهمه ما يقرب من 21 مليار دولار بناء على إغلاق يوم الجمعة، وفقا لحسابات «رويترز».



وشارك في الاستطلاع الذي انتهى مساء أمس نحو ٣٫٥ مليون شخص كانــت نسبة المؤيدين منهم للبيع ٥٨%، فيمــا كانــت نسبـة الرافضين ٤٢%.



وكان ماسك قال قبل انتهاء الاستطلاع إنه سيلتزم بنتائجه مهما كانت.