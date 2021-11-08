«عندما كنت صغيرا، كنت أقصقص صور مارلين مونرو وأتأملها»
رود ستيوارت، المغني البريطاني (76 سنة) يقول إنه مؤخرا وصل الى مرحلة الملل من تعدد علاقاته النسائية.
«روبرت واغنر هو بالتأكيد من قتلها»
لانا وود، الأخت الكبرى للممثلة الأميركية ناتالي وود، تصدر مذكراتها بعنوان: أختي الصغيرة، وتتهم الممثل الأميركي روبرت واغنر بقتل أختها.
«لا يوجد شخص آخر أريد أن أبقى معه إلى الأبد»
پاريس هيلتون، النجمة الأميركية، تقر بأنها ظلت تبكي طوال اليوم أثناء اختيارها فستان زفافها المزمع من المليونير الأميركي كارتر ريوم.
«الطلب على الروبوتات ارتفع مع الجائحة»
ديفيد زابيكو، رئيس شركة أميتك الأميركية لتصنيع الروبوتات الصناعية، يقول إن أغلب الشركات تتجه لإحلال الروبوت محل الأيدي العاملة البشرية.