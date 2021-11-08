«عندما كنت صغيرا، كنت أقصقص صور مارلين مونرو وأتأملها»

رود ستيوارت، المغني البريطاني (76 سنة) يقول إنه مؤخرا وصل الى مرحلة الملل من تعدد علاقاته النسائية.