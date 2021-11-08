محمد راتب



قررت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية فرض الحظر المؤقت على استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من كل من هولندا وإيطاليا وتايبيه الصينية (تايوان)، حيث أوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة طلال الديحاني، أن القرار جاء بسبب ظهور مرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة H5N1.



وأضاف الديحاني أن القرار أكد ضرورة خضوع جميع الإرساليات حسب نوعها للشروط والضوابط التي تصدرها إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة وفقا لإجراءات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE والإجراءات المنصوص عليها من لائحة الحجر البيطري بالكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.



وذكر أنه سيتم رفض الإرساليات المصابة بأي من الأمراض الوبائية والمعدية بعد فحص العينات بمختبر الهيئة، على أن يكلف المستورد بإعادة الطيور والحيوانات المصابة إلى الجهة التي وصلت منها على نفقته الخاصة دون تحمل الهيئة أي مسؤولية.