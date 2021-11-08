قال الفلكي عادل السعدون، إن فترة غيوب الأحيمر (تسمى كذلك خفوق أو غروب الأحيمر) تبدأ بعد غد الأربعاء، وتستمر 45 يوما ويظهر هذا النجم في 25 ديسمبر كل عام.

وأضاف السعدون في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثني، أن من سمات تلك الفترة كثرة الأعاصير وهبوب الرياح الشديدة وعدم الاستقرار الجوي بمنطقة الخليج العربي وشبه الجزيرة العربية وبحر العرب والجزء الشمالي من المحيط الهندي والتي تعصف بالبحر وتغرق السفن.

وأوضح أنه في الماضي كان نواخذة السفن الشراعية يحسبون لهذا النجم حسابا وخصوصا سفن السفر التي تعبر الخليج العربي إلى الهند وافريقيا وخليج عمان نظرا إلى المخاطر التي يتعرضون لها في طريقهم ولديهم مقولة تقول "إن الأحيمر ضرب ضربته" كتعبير عن قوة الرياح والتي عادة تشتد بالمساء.

وذكر أن هذه الفترة تعتبر فترة انتقال بين فصلي الخريف والشتاء حيث تبدأ خلال فترة خفوق الأحيمر فترة مربعانية الشتاء في 7 ديسمبر وبحساب أهل البحر في تقويم الدرور للسنة النيروزية فإن ضربة الأحيمر تكون في در المئة الأولى وتنتهي هذه الفترة بنهاية در الأربعين الثانية.

وبين أن (الأحيمر) هو نجم قلب العقرب وهو ألمع نجم في برج العقرب وسمي الأحيمر لأن لونه يبدو أحمر وهو نير متغير اللمعان ويتراوح لمعانه بين +6ر0 و +6ر1 وترتيبه 16 بين ألمع نجوم السماء وهو ألمع من الشمس 10 آلاف مرة وهو نجم عملاق يبلغ قطره 950 مليون كم وأكبر من قطر الشمس ب700 مرة ويبعد عن الأرض 550 سنة ضوئية.