ضمن برامجها الهادفة للارتقاء بالفئات الاجتماعية المحتاجة وتحسين أوضاعها المعيشية، افتتحت جمعية الرحمة العالمية عدداً من المشروعات المخصصة للأيتام والأسر المتعففة في عدة مناطق بإندونيسيا

وقال رئيس مكتب إندونيسيا في جمعية الرحمة العالمية د. علي الراشد: إن الجمعية قامت بتأسيس وافتتاح سكن للطالبات اليتيمات في إحدى مناطق إقليم جاوة الغربية، على مساحة 300 متراً مربعاً، يضم غرفاً للنوم ودورات للمياه، بواقع مستفيدات بلغ 68 طالبة. موضحاً أن مشروعات الأيتام تعد واحدة من أولويات الرحمة العالمية، تطبيقا لمبادئ التكافل الاجتماعي بين المسلمين، التي حث عليها ديننا الحنيف.

وفي السياق ذاته، وضمن مشروعات الرحمة العالمية لدعم الأسر المتعففة وتوفير مصدر رزق لها، أضاف الراشد أن الجمعية وفرت، 60 منيحة غنم منتجة، لأكثر من 30 أسرة محتاجة في عدد من المناطق بإندونيسيا، وذلك بهدف دعم تلك الأسر في تحقيق الاكتفاء والانتقال من الاحتياج إلى الإنتاج، ومن انتظار المساعدة إلى الاستغناء.

واختتم الراشد تصريحه بدعوة المتبرعين إلى الاستمرار في دعم تلك الفئات، وإغناءها عن السؤال واستحضار عظيم الأجر والثواب من هذه المشروعات المباركة، مثمناً في الوقت ذاته إقبال المتبرعين على مختلف مشروعات البر والخير، سائلاً المولى تبارك وتعالى أن يكتب لهم المثوبة والأجر.