الحكومة الثالثة لرئيس الوزراء ترفع استقالتها بناءً على ما تقتضيه المصلحة الوطنية

مريم بندق

قالت مصادر خاصة ل " الأنباء " ان مرسوم قبول استقالة الحكومة سيعلن اليوم أو غدا كحد أقصي والذي بناءً عليه تقدم الحكومة كتاب اعتذار عن عدم حضور جلسة مجلس الأمة المقررة غدا.

وأفادت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة ل " الأنباء" بأنّ سمو رئيس الوزراء رفع كتاب استقالة الحكومة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بناءً علي ما تقضيه المصلحة الوطنية ، و الحكومة التي تقدمت باستقالتها هي الحكومة الثالثة التي شكلها سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وسيعلن عن تشكيل حكومته الجديدة الرابعة خلال فترة أسبوعين إلي شهر.