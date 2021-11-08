تسلم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رسالة خطية من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان تتصل بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية.

وذكرت وكالة الانباء القطرية انه قام بتسليم الرسالة سفير السعودية لدى قطر الأمير منصور بن خالد خلال استقبال الشيخ تميم بن حمد له اليوم الاثنين.

وقالت الوكالة ان السفير السعودي نقل في بداية المقابلة تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى امير قطر وتمنياتهما له بدوام الصحة والسعادة وللشعب القطري دوام التقدم والرخاء.

وأضافت الوكالة ان أمير قطر حمل من جانبه السفير السعودي تحياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وإلى الأمير محمد بن سلمان وتمنياته لهما بموفور الصحة والعافية وللشعب السعودي الشقيق مزيد من الرفعة والنماء.

وذكرت انه جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وآفاق تعزيزها وتطويرها.