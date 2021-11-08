الدستور لم ينص على منع حكومة تصريف العاجل من الأمور من حضور جلسات المجلس لكن نص على سقوط استجوابات رئيس ووزراء الحكومة المستقيلة

عدم حضور الحكومة الجلسات سُنة اتخذتها إلا في حالة العاجل من الأمور التي تعقد لها جلسة خاصة

مريم بندق



كشفت مصادر خاصة لـ " الأنباء" عن أن استقالة الحكومة تسقط الموافقة على طلب تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها لرئيس الوزراء، وترفع الاستجوابات الـ 11 من جدول أعمال مجلس الأمة.

وأضافت المصادر ان الاستقالة تلزم الحكومة الجديدة بتقديم برنامج عمل جديد، لافتة إلى ان الدستور لم يحدد مدة معينة لإعلان التشكيل الجديد إلا في حالة إجراء انتخابات جديدة فقد حدد مدة أسبوعين لإعلان التشكيل الجديد.



وعن أقصى مدة لإعادة تشكيل الحكومة أجابت المصادر بلغت أقصى مدة لإعلان حكومة جديدة شهرين، متوقعة ان تكون فترة شهر هي الحد الأقصى لإعلان التشكيل الجديد.

وردا على سؤال حول عدم حضور حكومة تصريف العاجل من الأمور الجلسات البرلمانية، أجابت المصادر : عدم حضور حكومة تصريف العاجل من الأمور الجلسات البرلمانية سُنة اتخذتها الحكومة إلا في حالة العاجل من الأمور التي تعقد لها جلسة خاصة .