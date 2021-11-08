احتفى معرض الشارقة الدولي للكتاب، بالإصدار الجديد كتاب (السنع)، لمؤلفه عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بدبي.

وقال المؤلف لوكالة الانباء الألمانية (د.ب.أ) إن الكتاب صدر باللغة الإنجليزية، ويعد مدخلاً مهماً لتعريف أبناء عشرات الجنسيات الغربية والاسيوية بخصوصية وآداب الثقافة الإماراتية وقواعد الحياة الاجتماعية.

وذكر أن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بدبي يهدف لنشر الوعي بأهمية صون وحماية التراث الثقافي غير المادي في دولة الإمارات، موضحا أن "السنع" هو مصطلح يعني الأدب والأخلاق النبيلة والاحترام والتربية.

وأضاف بن دلموك أن "رسالة إحياء التراث وصونه والحفاظ على قيمته واستمراريته هي مسؤولية وطنية ومجتمعية، عبر مواد توثيقية تتضمن قيم وأخلاق ومفاهيم تميزنا كإماراتيين عن غيرنا في طرق معينة بالتعامل"، مشيراً إلى أن كتاب السنع باللغة الإنجليزية أصبح أيضاً مادة علمية في المناهج الدراسية، اعتمدته وزارة التربية والتعليم للصفوف الإعدادية والثانوية، بعد اعتماد النسخة العربية منهجاً في السنوات الماضية.

وتابع: "في الوقت الذي تفقد فيه بعض المجتمعات الكثير من قيمها وتراثها الثقافي والإنساني، لا تزال الإمارات تحافظ على تراثها"، معتبراً أن "السنع" نافذة ثقافية لكل المقيمين بالإمارات والزائرين من مختلف الجنسيات والأعمار، لإلقاء نظرة على تفاصيل مهمة من الوجه التراثي لمجتمع الإمارات، وما يزخر به من عادات وتقاليد وقيم نبيلة تجسد معاني السماحة والاحترام والأخلاق المستمدة من سيرة الآباء والأجداد.