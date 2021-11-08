واصل الصربى نوفاك جوكوفيتش، الحفاظ على صدارة التصنيف العالمى للتنس الصادر اليوم الاثنين، برصيد 10940 نقطة.

وشهد تصنيف العشرة الأوائل بعض التغييرات، حيث حافظ الروسى دانييل ميدفيديف على مركزه الثانى، برصيد 7640 نقطة.

وتقدم الألمانى الكسندر زفيريف مركزا واحدا ليصبح الثالث برصيد 6540 نقطة بدلا من اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الذى تراجع للمركز الرابع ، بنفس الرصيد 6540 نقطة.

وتقدم الروسى اندرى روبليف مركزا واحدا ليصبح الخامس برصيد 4950 بدلا من الاسبانى رافاييل نادال الذي في المركز السادس برصيد 4875 نقطة .

وحافظ الإيطالي ماتيو بيريتيني على مركزه السابع برصيد 4568 نقطة، يليه النرويجى كاسبر رود الثامن برصيد 3760 نقطة، وتقدم البولندي هوبرت هوركاتش مركزا واحدا ليصبح التاسع برصيد 3706 بدلا من الايطالى جانيك سينر الذى تراجع للمركز العاشر برصيد 3395 نقطة .

وتقدم المصرى محمد صفوت مركزا واحدا ليصبح فى المركز 193 عالميا برصيد 349 نقطة.