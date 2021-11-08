تُستخدم العملة الرقمية الصينية، أو اليوان الرقمي، في المطاعم والأكشاك وآلات البيع لأول مرة في معرض الصين الدولي للاستيراد.

واجتذب معرض الصين الدولي للاستيراد، في دورته الرابعة، ما يقرب من 3000 شركة من 127 دولة ومنطقة، ويمكن لممثلي هذه الشركات وغيرهم من الحاضرين في المعرض استخدام اليوان الرقمي عند دفع ثمن الطعام أو شراء الهدايا التذكارية في المعرض.

وأقام بنك الصين ستة أكشاك في معرض الصين الدولي للاستيراد لمساعدة المحتاجين للتقدم بطلب للحصول على محفظة يوان رقمية، وذهب ما يقرب من 60 إلى 80 شخصا إلى كل كشك للحصول على المساعدة كل يوم، كما قال تشو يي فنغ موظف في المصرف.

وفي متجر الهدايا التذكارية بالمركز الوطني للمعارض والمؤتمرات (شانغهاي)، حيث يقام معرض الصين الدولي للاستيراد، يمكن للمستهلكين الحصول على خصم بين "30 من 50" عند الدفع باستخدام اليوان الرقمي.

واليوان الرقمي هي النسخة الرقمية للعملة الورقية الصادرة عن بنك الصين الشعبي (البنك المركزي الصيني) ويديره المشغلون المعتمدون، وتعد وسيلة دفع مختلطة مستندة إلى الحسابات وقائمة على الحسابات أداة دفع مختلطة قائمة على القيمة وشبه قائمة على الحساب وقائمة على الرصيد، مع حالة المناقصة القانونية والربط الحسابي غير المترافق.

ويهدف تطوير نظام اليوان الرقمي إلى إنشاء شكل جديد من اليوان الصيني يلبي الطلب العام على النقد في عصر الاقتصاد الرقمي.

وبدأ بنك الشعب الصيني مشروع البحث والتطوير الخاص باليوان الرقمي في نهاية عام 2017.

وحتى 30 يونيو 2021 ، تم تطبيق اليوان الرقمي على أكثر من 1.32 مليون سيناريو، تغطي مدفوعات المرافق وخدمات التموين والنقل والتسوق والخدمات الحكومية