استعد المسافرون من أنحاء العالم اليوم الاثنين للقاء أحبائهم في الولايات المتحدة للمرة الأولى في نحو عامين، مع رفع القيود للسماح للمواطنين غير الأمريكيين بالسفر إلى هناك شريطة حصولهم على التطعيم.

وكانت القيود الاستثنائية التي فرضتها الولايات المتحدة على السفر للمرة الأولى في مطلع 2020 لمكافحة انتشار كوفيد-19 قد حالت دون وصول غير الأمريكيين الذين كانوا خلال الأربعة عشر يوم السابقة في بريطانيا ودول منطقة شنجن للحدود المفتوحة الست والعشرين فضلا عن أيرلندا والصين والهند وجنوب أفريقيا وإيران والبرازيل.

قالت مجموعة (يو.إس ترافيل) إن هذه الدول مثلت 53 في المئة من جميع الزوار الدوليين للولايات المتحدة في 2019.

ووجه هذا الحظر الذي لم يسبق له مثيل ضربة كبرى للسياحة لكنه منع كذلك الأصدقاء والأسر من حضور الأعراس أو الجنازات أو رؤية المواليد الجدد.

واعتبارا من اليوم الاثنين يمكن للمسافرين الذين بوسعهم تقديم دليل على تلقي التطعيم واختبار حديث سلبي لفيروس كورونا أن يسافروا جوا إلى الولايات المتحدة،

قال جيروم ثومان، من وكالة جيتسيت فواياج للسفر ومقرها باريس والمتخصصة في الرحلات إلى أمريكا الشمالية "لقد انتقلنا من توقف النشاط تماما إلى مستويات قريبة من أكتوبر 2019، قبل كوفيد-19".