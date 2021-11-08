يواجه رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، انتقادات متزايدة، بشأن سلوك حزبه، حيث انتقده رئيس وزراء محافظ سابق وأعضاء من المعارضة، في أعقاب فضيحة تورط فيها جونسون، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء

وقال زعيم المعارضة، كير ستارمر، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية"بي.بي.سي، اليوم الأحد إن جونسون "يسيء إلى سمعة ديمقراطيتنا"، بعد أن حدد رئيس الوزراء، خططا لإصلاح قواعد، حول سلوك السياسيين، في محاولة لحماية واحد منهم.

كما انتقد رئيس الوزراء المحافظ الأسبق، جون ميجور أيضا، مطلع الأسبوع، جونسون، واصفا حكومته بأنها "ربما تكون فاسدة سياسيا".

وقال في محطة الإذاعة الرابعة في بي.بي.سي ، "نشتم رائحة نغمة عامة مفادها /نحن السادة الآن/ في سلوكهم"، الذي وصفه بأنه يضر بالبلاد وبسمعتها في الخارج.