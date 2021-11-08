بدأت منصة واتساب في طرح دعمها متعدد الأجهزة لعدد كبير من المستخدمين على كل من نظامي تشغيل أندرويد وآي أو إس؛ للسماح لهم باستخدام حساباتهم على الأجهزة الثانوية، دون الحاجة إلى توصيل هواتفهم بالإنترنت.

وأفاد موقع "جادجتس 360" التقني، أنَّ هذا الدعم الجديد يسمح للمستخدمين بالاستفادة من الميزة الجديدة لتوصيل واتساب على ما يصل إلى أربعة أجهزة في وقت واحد لإرسال واستقبال الرسائل على التطبيق حتى عندما لا تكون هواتفهم متصلة بالإنترنت، مشيرًا إلى أنَّ التحديث مفيد عند توصيل واتساب على سطح المكتب أو جهاز ماك.

وأضاف الموقع أنه من خلال تقديم دعم مستقل، يُمكِّن واتساب المستخدمين من إرسال واستقبال الرسائل على أجهزتهم الثانوية حتى لو لم يكونوا بالقرب من هواتفهم، كما تساعد الميزة أيضًا على البقاء على اتصال بواتساب عند نفاد شحن الهاتف.