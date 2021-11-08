ذكرت السلطات الإسبانية إنه لا نهاية قريبة تلوح في الأفق للثوران البركاني في جزيرة لا بالما، بعد سبعة أسابيع من بدئه.

وقالت كارمن لوبيز المتحدثة باسم لجنة الطوارىء في بيفولكا إنه حتى الآن لا توجد بيانات علمية تشير إلى أن الثوران سوف ينتهى فى المستقبل القريب .

وأضافت لوبيز أن عدد الزلازل انخفض إلى حد ما، وأن انبعاث ثاني أكسيد الكبريت، وهو مؤشر على قوة الثوران، انخفض يوم السبت. ولكن هذه تقلبات طبيعية لا تسمح بعد بالإشارة إلى شيء واضح تماما.

وانبعثت سحابة سوداء كبيرة من الدخان فوق البركان في منطقة كامبر فيجا فى جنوب الجزيرة. وقد دفعتها الرياح باتجاه الجنوب الغربي نحو البحر، وفقا لما ذكره تليفزيون "آر تي في إي" الرسمي.

ومنذ ثوران البركان لأول مرة منذ 50 عاما في 19 أيلول/سبتمبر، دمرت الحمم البركانية التي تبلغ درجة حرارة بعضها حوالي 1300 درجة مئوية، أكثر من 2700 مبنى تدميرا كاملا.

واضطر أكثر من سبعة آلاف شخص إلى الانتقال لمناطق آمنة منذ ثوران البركان.

وقبالة الساحل، شكلت الحمم شبه جزيرة جديدة أكبر من 40 هكتارا.