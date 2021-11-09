كشف تحليل أجراه معهد «إيفو» الألماني للبحوث الاقتصادية، أن التقييم المثير للجدل لسلوك الطلاب في المدارس لا فائدة منه في النجاح التعليمي والحصول على وظائف.



وفي التحليل، الذي نشره المعهد في ميونيخ امس، لم يجد الباحثون فروقا كبيرة بين الطلاب الذين خضعوا للتقييم السلوكي ومن لم يخضعوا له.



وقال فلوريان شونر، الباحث في المعهد، ان النقاشات المثيرة للجدل حول هذه الدرجات عبارة عن «كثير من اللغط حول لا شيء».



وأكد شونر أنه «لا من حيث الأداء المدرسي أو السمات الشخصية أو التوظيف يمكننا إثبات وجود فروق ذات دلالة إحصائية لأطفال المدارس الحاصلين على درجات سلوكية أو غير حاصلين عليها»، مشيرا إلى أن وجود مثل هذه التقييمات ليس له آثار إيجابية أو سلبية.