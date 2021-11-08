أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، تخصيص 4ر1 مليون يورو لدعم 320 عاملاً مفصولاً في قطاع السيارات بمنطقة "أراجون" في إسبانيا، بسبب انتشار جائحة "كورونا".

وجاء في بيان صحفي نشرته المفوضية عبر موقعها الرسمي أن الـ1.4 مليون يورو المُقترح صرفهم عبر صندوق تعديل العولمة ومساعدة العمال المُشردين (EGF)، والتابع للمفوضية، سيُساعد هؤلاء الأشخاص في العثور على وظائف جديدة من خلال إتاحة المزيد من التعليم أو التدريب.

وقال مفوض شئون الوظائف والحقوق الاجتماعية نيكولاس شميت:" إن الاستثمار في الأفراد يعني الاستثمار في تنمية مهاراتهم وفرصهم للنجاح في سوق العمل.. واليوم، يُظهر الاتحاد الأوروبي تضامنه مع 320 عاملاً سابقًا في قطاع السيارات في إسبانيا من خلال مساعدتهم على إعادة إطلاق حياتهم المهنية بمهارات جديدة وإضافية ودعم بحثهم عن عمل وتقديم المشورة حول كيفية بدء أعمالهم التجارية الخاصة بهم".

وأوضح البيان أن إجراءات الإغلاق التي أقدمت عليها الحكومة الإسبانية لمواجهة تفشي (كوفيد-19)، وما صاحبتها من نقص في معدات أشباه الموصلات تسببت في إجبار شركات السيارات على وقف خطوط إنتاجها أو إبطائه بشكل كبير.

وأشار البيان إلى أنه على الرغم من تفعيل المزيد من خطط العمل قصيرة الآجل، كان على بعض الشركات المصنعة إيقاف الإنتاج مما أدى إلى فقدان العديد من الوظائف. وبفضل صندوق EGF، سيتلقى 320 عاملًا تم تسريحهم من 50 شركة تابعة لمصانع أراجون للسيارات دعمًا مستهدفًا نشطًا لمساعدتهم على العودة إلى أعمالهم أو تدشين تجارة خاصة بهم.