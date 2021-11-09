تصدر فيلم الخيال العلمي والحركة الجديد «إتيرنالز» (الأبديون) إيرادات السينما في أميركا الشمالية بعطلة نهاية الأسبوع مسجلا 71 مليون دولار.



الفيلم بطولة أنچيلينا چولي وريتشارد مادن وسلمى حايك وكميل نانجياني، ومن إخراج كلوي تشاي. وتراجع فيلم «ديون» (تل من الرمال) من المركز الأول إلى المركز الثاني هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 7.6 ملايين دولار. والفيلم من بطولة تيموتيه شالاميه وريبيكا فيرجسون وزيندايا، ومن إخراج دوني فيلنوف.



واحتفظ فيلم الحركة والإثارة «نو تايم تو داي» (لا وقت للموت) بالمركز الثالث، مسجلا 6.2 ملايين دولار، وهو بطولة دانييل كريج ورامي مالك وليا سيدو وناعومي هاريس، وإخراج كاري فوكوناجا.



وتقدم فيلم الحركة «فينوم: ليت ذير بي كارنيدج» من المركز الخامس إلى المركز الرابع، محققا 4.5 ملايين دولار. والفيلم بطولة توم هاردي وودي هارلسون وميشيل وليامز وناعومي هاريس، وإخراج أندي سركيس.



وجاء فيلم الرسوم المتحركة الجديد «رونز جن رونج» في المركز الخامس مسجلا 3.6 ملايين دولار.