عثر مرشدون جبليون على ثلاث جثث مجهولة الهوية في المنطقة التي اختفى فيها ثلاثة متسلقين فرنسيين شباب في 26 تشرين الأول/أكتوبر على إثر انهيار ثلجي في منطقة إيفرست، بحسب ما افادت الشرطة المحلية وكالة فرانس برس الاثنين.

وقال الناطق باسم مكتب شرطة منطقة سولوكومبو ريشي راج داكال "تلقينا معلومات تفيد بأن مرشدين جبليين محليين عثروا على ثلاث جثث".

وأوضح أن الجثث كانت موجودة "تقريبا في المنطقة نفسها التي تشهد عمليات البحث" عن المتسلقين الفرنسيين الثلاثة المفقودين.

واضاف أن "مروحية أرسلت إلى الموقع مع فريق إنقاذ مؤلف من مرشدين جبليين محترفين لنقل هذه الجثث".

وتابع قائلاً "لا يمكننا تأكيد هوية هذه الجثث في الوقت الراهن. إذا ظل الطقس مؤاتيا، فإن مرشدي الجبال سينتشلونها".

وأكد مدير العمليات في هيئة الطوافات في كايلاش شري هاري كويكل لوكالة فرانس برس توجه إحدى مروحياته إلى الموقع "لإحضار الجثث".

وكانت عمليات البحث عن المتسلقين الثلاثة لوي باشو وغابرييل ميلوش وتوما أرفي تجددت الجمعة بعد توقفها يومين. وفُقد اثر هؤلاء في 26 تشرين الأول/أكتوبر الفائت في النيبال بعد انهيار ثلجي في منطقة إيفرست، فيما كانوا يحاولون تسلّق الجانب الغربي من جبل مينغبو إيغر الذي تعلو قمته 6070 متراً عن مستوى سطح البحر.

وكان الرجال الثلاثة ضمن مجموعة النخبة الوطنية في الاتحاد ووفد من الرياضيين الشباب الذين توجّهوا في 30 أيلول/سبتمبر إلى كومبو (منطقة إيفرست) لتسلّق قمم عدّة على علوّ يراوح بين 5 و6 آلاف تقع جنوب أما دابلام (6814 مترا).

وأقرّ الاتحاد الاثنين الفائت بأن "الأمل بالعثور على أحياء شبه معدوم في الوقت الراهن".

ويعود آخر اتصال هاتفي بالمفقودين إلى السادس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر، بحسب الاتحاد.