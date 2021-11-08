أبدى هانزي فليك، مدرب المنتخب الألماني، معارضته الشديدة للمقترح الذي يدرسه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بإقامة نهائيات كأس العالم كل عامين.

وصرح فليك لصحيفة (فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج) الألمانية اليومية في مقابلة نشرت على موقع الصحيفة على الإنترنت: "أنا ضد ذلك تماما".

وأوضح فليك "إقامة كأس العالم كل عامين لن تشكل حملا زائدا على كرة القدم فقط، لكنه سيكون أيضا ضغطا أكبر من اللازم بالنسبة للرياضة بأكملها. تحتاج الرياضات الأخرى أيضا إلى مساحتها واهتمامها".

وأضاف فليك "أولا وقبل كل شيء لا يمكنك أن تطلب هذا من اللاعبين، ينبغي أن نضع اللاعبين وصحتهم في دائرة الاهتمام".

اقترحت مجموعة استشارية فنية تابعة لفيفا يرأسها الفرنسي أرسين فينجر، مدرب فريق أرسنال الإنجليزي السابق، إقامة المونديال كل سنتين بعد نسخة المسابقة عام 2026 حيث يهدف الاتحاد الدولي لجعل اللعبة أكثر عالمية.

ويعارض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) واتحاد أمريكا الجنوبية للعبة (كونميبول) بشدة هذا المخطط، ولم يستبعدا مقاطعة كأس العالم. وهناك أيضا تهديد من الاتحادات الوطنية بالانسحاب من فيفا كملاذ أخير.

ومن المقرر أن يعقد فيفا قمة في منتصف الشهر المقبل بشأن تلك القضية، بعد أن كان رئيس فيفا السويسري جياني إنفانتينو يأمل في البداية في التصويت على هذا المقترح قبل نهاية العام الحالي.

وتجرى النسخة القادمة للمونديال في قطر العام القادم، فيما أعرب فليك عن سعادته بالطريقة التي تطور بها فريقه منذ بداية مسيرته مع المنتخب الألماني في آب/أغسطس الماضي.

وحجز منتخب ألمانيا مقعده في كأس العالم، بعدما حسم تأهله مبكرا قبل جولتين على نهاية التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال، حيث يخوض منتخب الماكينات مباراتين خلال فترة التوقف الدولي المقبلة ضد منتخبي ليشتنشتاين وأرمينيا.

وقال فليك "كمدرب لديك شعور كيف يتدرب الفريق وكيف يتطور في وقت قصير".

وتحدث فليك عن شعوره، حينما كان يشعل منصب المدرب المساعد لمنتخب ألمانيا قبل كأس العالم 2014 بالبرازيل، حيث قال "كان لديك شعور بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح".

أشار مدرب منتخب ألمانيا إلى أنه لا يمكنه ضمان اللقب في قطر "لكن يمكننا أن نضمن أننا سنفعل كل ما في وسعنا للفوز باللقب".

وأكد فليك "من الواضح أن لاعبين مثل (جوشوا) كيميتش و(ليون) جوريتسكا و(توماس) مولر أو (مانويل) نوير يريدون أن يكونوا أبطال العالم. أدرك كيف يخططون لذلك".

يذكر أن منتخب ألمانيا توج بكأس العالم أعوام 1954 و1974 و1990 و2014