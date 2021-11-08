كشفت ادارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي مشاركة 98 فيلما تمثل 63 دولة في النسخة ال43 من الحدث الفني المصري بحضور المخرج الصربي المعروف إمير كوستوريتسا ليرأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

ومن المقرر انعقاد المهرجان بدار الأوبرا المصرية بين 26 تشرين الثاني/نوفمبر والخامس من كانون الأول/ديسمبر.

ويكرم المهرجان في هذه الدورة الكاتب والمخرج الفرنسي تيري فريمو والذي شغل منصب المدير الفني لمهرجان كان. كما يكرم المؤلف الموسيقي الهندي إيه أر رحمن الذي سبق ان نال جائزة الأوسكار مرتين عن أفضل موسيقى تصويرية عامي 2009 و2011.

وتضم مسابقات المهرجان هذا العام 76 فيلما طويلا بين المسابقة الدولية ومسابقة "آفاق السينما العربية" و 22 فيلما قصيرا بينها عشرة أفلام أخرجتهن نساء.

ويعرض المهرجان فيلم "بلوغ" السعودي على هامش مسابقة "آفاق السينما العربية" وهو عمل سينمائي من إخراج خمس مخرجات شابات من السعودية.

وحسب ما أفاد المنتج والسيناريست المصري محمد حفظي رئيس المهرجان، فإن 44 فيلما من الأفلام المشاركة ستعرض للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويشارك الفيلم المصري "أبو صدام" من إخراج نادين خان في مسابقة الأفلام الدولية.

وتتنوع جوائز المهرجان بين "جائزة الجمهور" التي تبلغ قيمتها 15,000 ألف دولار، جائزة أفضل فيلم عربي بقيمة 10,000 دولار وجائزة "يوسف شاهين" لأفضل فيلم قصير بقيمة 5,000 دولار.

واختار المهرجان الفيلم الاسباني "المسابقة الرسمية" لافتتاح هذه النسخة، علما انه يُعرض للمرة الاولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو شريط روائي طويل من إخراج ماريانو كوهن وجاستون دوبرات، وبطولة بينيلوبي كروز، أنطونيو بانديراس، وأوسكار مارتينيز.

ويمنح المهرجان "جائزة الهرم الذهبي" لإنجاز العمر للممثلة المصرية نيللي، ويهدي جائزة "فاتن حمامة" للتميز الى الممثل المصري كريم عبد العزيز.