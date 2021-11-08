أصدرت الصين مبادئ توجيهية للحد من التلوث وخفض انبعاثات الكربون، في محاولة لمعالجة القضايا البيئية العالقة في المناطق والقطاعات الرئيسية.

وونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وثيقة نشرتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن المبادئ التوجيهية أكدت بعض الأهداف من خارطة طريق سابقة تهدف إلى الحد من انبعاثات الكربون قبل عام 2030، بما في ذلك خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 18% في عام 2025 مقارنة بعام .2020

ووفقا للمبادئ، تخطط الصين أيضا لخفض استهلاك الفحم في منطقة بكين وتيانجين وخبي ومنطقة دلتا نهر اليانجتسي بنسبة 10% و5% على الترتيب خلال فترة الخمس سنوات حتى عام .2025