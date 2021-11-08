أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الاثنين أن مباريات الدوري الألماني للسيدات ستبث في الولايات المتحدة للمرة الأولى، وذلك طبقا لعقد يستمر حتى عام 2023 .

وذكر الاتحاد في بيان أن خدمة البث "إيه.تي.إيه فوتبول" الأمريكية، المتخصصة في كرة القدم النسائية، حصلت على ترخيص فرعي لبث عدد محدد من المباريات مباشرة عبر منصتها على الإنترنت.

كذلك تقوم قناة "إن.بي.سي" ببث المباريات على منصتها على الإنترنت، كما تقدم خدمات لاهم احداث المباريات وخدمات عرض حسب الطلب.

وقال هولجر بلاسك المدير الإداري للتسويق والمبيعات في الاتحاد الألماني :"يسعدنا تعزيز الوعي والظهور لمسابقة الدوري والأندية واللاعبات في الولايات المتحدة."