أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن اليوم الإثنين أن أوكلاند، أكبر مدينة في البلاد، ستخرج من الإغلاق الصارم المفروض بسبب كوفيد19- اعتبارا من بعد غد الأربعاء.

وتخضع أوكلاند، البالغ عدد سكانها حوالي 7ر1 مليون نسمة، لقيود صارمة بعد رصد حالة واحدة في 18 آب/أغسطس الماضي. ووصل عدد حالات الاصابة في التفشي الحالي إلى .4541

وقالت أردرن إنه اعتبارا من يوم الأربعاء سيكون بمقدور متاجر البيع بالتجزئة والمرافق العامة إعادة فتح أبوابها، وزيادة حدود التجمعات في الأماكن المفتوحة إلى 25 شخصا.

وتابعت أردرن: "نحن نخفف أولا من القيود التي تشكل أقل المخاطر. نحن نعلم على سبيل المثال أن أشياء مثل التجمعات أو التنزه في الأماكن المفتوحة لم تسهم في زيادة الحالات ولكنها تحدث فرقا في رفاهية الناس".

وجاء التحرك في نفس اليوم الذي أعلنت فيه نيوزيلندا تسجيل عدد كبير من الاصابات الجديدة بكورونا، حيث تم تسجيل 190 حالة اليوم الاثنين.

وقالت أردرن: "في هذا الإغلاق، وضعتنا السلالة دلتا تحت اختبار لم يسبق له مثيل".

وأضافت أردرن أن 90 % من سكان أوكلاند تلقوا جرعة واحدة على الأقل من التطعيم حتى الآن.

وتوقعت أردرن أن تصل المدينة إلى نسبة 90 % من التطعيم بشكل كامل بحلول نهاية الشهر الجاري، مما سيتبعه تنفيذ الخطوة التالية من تخفيف القيود.

وسجلت نيوزيلندا، التي يبلغ عدد سكانها 5 ملايين نسمة، حوالي 7200 إصابة بكورونا و 28 حالة وفاة منذ ظهور الجائحة.