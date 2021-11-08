قال مستشار الرئيس الأمريكي سيدريك ريتشموند إن متطلب الرئيس جو بايدن لموظفي الشركات التي بها أكثر من 100 عامل بأن يحصلوا على تطعيمات مضادة لكوفيد19-، أو إجراء اختبارات دورية، يقوم على أساس قانوني قوي.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قال ريتشموند ببرنامج "واجه الأمة" الذي تبثه شبكة "سي بي إس" التليفزيونية إننا "واثقون للغاية أننا نقف على أرضية قانونية".

كانت محكمة استئناف اتحادية في ولاية نيو أورلينز قد علقت تطبيق التفويض على مستوى البلاد بشكل مؤقت يوم الجمعة الماضي

كان مدعون عموميون وشركات بالولاية الجمهورية قد طعنوا على قاعدة إدارة الصحة والسلامة المهنية الأمريكية "أوشا"، والتي تحدد الرابع من كانون ثان/ يناير موعدا نهائيا للالتزام بمتطلب بايدن.