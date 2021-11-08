منحت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل جائزة معهد (فالتر-راتيناو) بسبب التزامها الدؤوب بنظام عالمي قائم على التفاهم.

وقالت المستشارة الألمانية - أثناء الحفل - "يجب ألا نتوقف عن العمل من أجل السلام والتفاهم و مجابهة الكراهية والعنف والتعصب للقومية والعنصرية ومعاداة السامية".

وذكر بيان للمركز الألماني للإعلام - علي موقع التواصل الاجتماعي ( الفيس بوك ) أن المستشارة ميركل قد قدمت بنفسها الجائزة إلى رئيس الوزراء البولندي السابق ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد تاسك، ورئيس الوزراء الهولندي مارك روت، وملكة الأردن رانيا العبد الله.

ويشار إلي أن معهد فالتر راتيناو مؤسسة غير حزبية وغير ربحية مقره في برلين، وهو يحيي ذكرى عمل وزير الخارجية والسياسة الخارجية لجمهورية فايمار، فالتر راتيناو، الذي اغتيل على يد متطرفين يمينيين في عام 1922.