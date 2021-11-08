تسعى شركة أمازون للحصول على موافقة من منظمي الاتصالات في الولايات المتحدة الأمريكية لنشر أكثر من 4500 قمر صناعي إضافي كجزء من جهود الشركة لتقديم إنترنت عريض النطاق إلى مناطق حول العالم تفتقر إلى الخدمة عالية السرعة.

وأفاد موقع "جادجتس 360" التقني بأن عملاق التكنولوجيا طلبت أيضا من لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية الموافقة على إطلاق وتشغيل قمرين صناعيين نموذجيين بحلول نهاية عام 2022 ضمن مشروع الإنترنت الخاص بها.

وقالت أمازون سابقا إنها تخطط لإنفاق ما لا يقل عن 10 مليارات دولار لبناء 3236 من هذه الأقمار الصناعية من خلال برنامج "Project Kuiper-مشروع كوبير" الخاص بها.

وأوضحت أمازون - في طلبها - أن الأقمار الصناعية "ستخدم المنازل والمستشفيات والشركات والوكالات الحكومية وغيرها من المنظمات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في المناطق الجغرافية التي لا تزال تفتقر إلى النطاق العريض الموثوق به".

وأضافت الشركة "على الرغم من تحسن الاتصال على أساس عالمي، فإن 51% فقط من سكان العالم و 44% من سكان البلدان النامية متصلون بالإنترنت".