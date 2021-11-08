عبدالعزيز الفضلي

ناشد مجموعة من المعلمين الذين كانوا عالقين وعادوا الى البلاد وزارة التربية بالتدخل والتنسيق مع الجهات المعنية لإنصافهم بعد ماتكبدوا خسائر مادية كبيرة بسبب المخالفات اليومية لاسيما وانهم دخلوا بسمات دخول وزاولوا عملهم في المدارس، وقالوا ل "الأنباء"

"نحن مجموعة معلمين انتهت إقامتهم خارج دولة الكويت ولم يتم التجديد "اون لاين" ثم دخلنا بسمات دخول وزاولنا عملنا في مدارسنا مشيرين الى انه طُلب منا اجراء فحص طبي وقدر الله وماشاء فعل وكانت نتيجة الكشف غير لائق بسبب وجود أجسام مضادة .

واضافوا وبسبب تأخير وصول التقرير ثم اعادة الفحص التي وصلت الى 40 يوما ومدة سمة الدخول شهر واحد فقط أصبحنا مخالفين وعن كل يوم 10 دنانير، لافتين الى ان هناك من تجاوزت مخالفاته اكثر من 200 دينار خاصة وان المجلس الطبي لم يعتمد تقريرنا والذي وصل الى اكثر من 10 أيام .

وقالوا نأمل من وزير التربية د علي المضف والوكيل د علي اليعقوب في انهاء معاناتنا وتمديد سمات الدخول لحين الانتهاء من الاجراءات موضحين ان المسؤولين ابلغونا بأن نحجز تذاكرنا ونسافر ونترك توكيل لأي زميل لمتابعة إجراءات إنهاء التعاقد .

وذكروا بأنه يوجد بالعقد المبرم بيننا انه في حال إنهاء العقد يجب على الطرفين إبلاغ كل منها في مدة ثلاثة أشهر وحتى لا تكون استقالة فورية ويخصم ربع مكافأة الخدمة معربين عن املهم بان يتم منحهم إقامة مؤقتة إلى أن تنتهى اجراءاتهم الرسمية .