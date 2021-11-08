قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، إنه صدر قبل قليل المرسومان الأميريان القاضيان بمنح العفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين في قضايا سابقة، متوجهاً أولا بالحمد والثناء للمولى عز وجل على التوفيق والسداد والشكر بعد الله والفضل بعده لسمو أمير البلاد على روحه المتسامية ونهجه المتسامح عبر دعوته المباركة للحوار الوطني ودعمه له وللمصالحة الوطنية.

وتوجه الغانم بالشكر إلى سمو أمير البلاد على ثقته الغالية بتكليفه وإخوانه رئيسي السلطتين التنفيذية والقضائية برفع التقارير المتعلقة بهذا الموضوع، وقال: رفعنا التقرير الأول وإن شاء الله سوف تكون هناك تقارير أخرى.