مريم بندق

أحاط وزير الصحة مجلس الوزراء حول آخر مستجدات الوضع الوبائي في دولة الكويت جراء جائحة كورونا، والذي مازال يشهد من واقع الإحصاءات ولله الحمد استمرار معدل الانخفاض الواضح في أعداد الإصابات ومن يتلقى العلاج في أجنحة كوفيد والعناية المركزة

كما جدد مجلس الوزراء دعوته للمواطنين والمقيمين لتلقي الجرعة الثالثة التنشيطية بشرط مرور 6 أشهر على الأقل منذ الحصول على الجرعة الثانية

مؤكداً على أهمية المسارعة في تلقي هذه الجرعة لتنشيط المناعة، ولتوفير حماية افضل من خطر الإصابة بالعدوى وحفاظاً على المناعة المجتمعية واستقرار الوضع الصحي في البلاد