قال نايجل هادلستون وزير الرياضة البريطاني اليوم الاثنين إن أندية مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير ومانشستر سيتي وتشيلسي وكارديف سيتي حصلت على موافقة للسماح لمشجعيها بالوقوف الآمن في مناطق مرخصة في الاستادات اعتبارا من أول يناير كانون الثاني المقبل.

وكانت هيئة سلامة الملاعب الرياضية في المملكة المتحدة أعلنت في سبتمبر أيلول الماضي أن المشجعين سيسمح لهم بالوقوف في استادات مختارة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ودوري الدرجة الثانية اعتبارا من العام القادم كجزء من برنامج تجريبي.

ومن المنتظر تجربة الوقوف الآمن اعتبارا من أول يناير بعد أن أصدرت الحكومة البريطانية تعليمات إلى هيئة سلامة الملاعب الرياضية باتخاذ الخطوات الأولى في إنشاء مناطق وقوف مرخصة في الاستادات.

وحصلت الأندية على مهلة حتى السادس من أكتوبر تشرين الأول الجاري لتقديم طلب الانضمام للتجربة.

ويعني ذلك إنهاء الحظر المفروض على الوقوف في أعلى درجتين بكرة القدم الإنجليزية والذي كان ساريا منذ أكثر من 25 عاما. وتم حظر مثل هذه المساحات بموجب تشريع في أعقاب كارثة هيلسبره عام 1989.

وقال هادلستون في بيان "حان الوقت الآن لتجربة الوقوف الآمن بشكل صحيح في الدوري الإنجليزي الممتاز والدرجة الثانية قبل اتخاذ قرار بنشر التجربة على نطاق واسع.

"سلامة المشجعين تكتسب أهمية قصوى. نعمل جنبا إلى جنب مع الأندية في هذا الصدد. يستحق المشجعون خيارات مختلفة حول كيفية الاستمتاع بالمباريات وسأراقب هذه التجارب عن كثب". ويتعين على الأندية استيفاء معايير معينة للحصول على الموافقة، بما في ذلك امتلاك "البنية التحتية اللازمة" في كل من المناطق المخصصة لجماهيرها ومناطق مشجعي الفرق الزائرة في الاستاد، والسماح للمشجعين بالجلوس أو الوقوف في مناطق الوقوف مع عدم إغلاق المقاعد على الوضع "الأعلى" أو "الأسفل".

ويجب ألا تؤثر مناطق الوقوف المرخصة أيضا على معايير المشاهدة أو الجماهير الأخرى، بما في ذلك المعاقون، من بين تدابير أخرى.

وعبر دانييل ليفي رئيس نادي توتنهام هوتسبير عن سعادته بهذا القرار.

وقال "هذا القرار يوفر خيارات أكثر للمشجعين الذين يحضرون المباريات - سواء على أرضهم أو خارجها - والغالبية العظمى من مشجعينا يؤيدون هذه الخطة".