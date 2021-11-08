بدأ البريطانيون التسوق لعيد الميلاد (الكريسماس) في وقت مبكر مقارنة بالسنوات السابقة، حيث قال واحد من كل ثمانية بالغين إنهم اشتروا بالفعل هدايا وطعامًا لهذه المناسبة، وفقا لمكتب الإحصاء الوطني.

وذكرت صحيفة "ميل أونلاين" البريطانية أن 12 في المائة من حوالي 5000 بالغ شملهم الاستطلاع اشتروا أشياء كانوا يشترونها عادة في وقت قريب من عطلة الأعياد.

وقال ثلاثة في المائة آخرون إن لديهم أشياء طلبوها مسبقًا ولم يتسلموها بعد.

وتتمثل الهدايا الأكثر شيوعًا التي يتم شراؤها أو طلبها مسبقًا في الطعام (47 في المائة) والألعاب (44 في المائة) والملابس والأحذية أو الإكسسوارات (33 في المائة).